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    Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 22.06.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:11
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    Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

    Malatya-Elazığ kara yolu Kanyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Fatma K.'ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan genç kız, ağır yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sürücü gözaltına alındı

    Fatma K.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre kaza sonrası başlatılan inceleme sürüyor.

    Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü VİDEO

    Malatya da otomobilin çarptığı genç kız öldü #1


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