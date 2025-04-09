Malatya'da otomobilin direğe çarpığı kazada 1 çocuk öldü

DHA
Malatya'nın Darende ilçesi Ulupunar Mahallesi'nde Osman İzci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Osman İzci ile yanında bulunan eşi Şevval İzci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İzci çiftinin kızları Zeydanur İzci'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşamını yitiren Zeydanur İzci'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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