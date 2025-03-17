Malatya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde Altunlu istikametine seyir halinde olan Ergün Aslan (33) yönetimindeki traktör, karşı yönden gelen S.K. idaresindeki (39) otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken traktör sürücüsünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.