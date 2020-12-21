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- Malatya'da parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı
Malatya'da parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı
Torbacılara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, parfüm şişesi içerisinde metamfetamin ele geçirdi.
- AA
- 21.12.2020 - 16:08
Ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak üzere yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Malatya'da da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği bir operasyonla, torbacı denilen uyuşturucu satıcısı takibe alındı.
PARFÜM ŞİŞESİNDEN, UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüpheli bir kişinin elindeki poşette parfüm şişesine gizlenmiş 97 gram metanfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutulandı.