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    Malatya'da parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı

    Torbacılara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, parfüm şişesi içerisinde metamfetamin ele geçirdi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:08
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    Malatya'da parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı

    Ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak üzere yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

    Malatya'da da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği bir operasyonla, torbacı denilen uyuşturucu satıcısı takibe alındı.

    PARFÜM ŞİŞESİNDEN, UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüpheli bir kişinin elindeki poşette parfüm şişesine gizlenmiş 97 gram metanfetamin ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

    Malatya da parfüm şişesinden uyuşturucu çıktı #1

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