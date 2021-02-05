Malatya'da parmağı demire sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı

Demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırılan Onur, itfaiyenin gerçekleştirdiği 30 dakikalık müdahale sonucunda kurtuldu.

Malatya’da, 12 yaşındaki Onur isimli çocuk evlerinde oynarken parmağını balkondaki çamaşır asma demirine sıkıştırdı.

Durumun fark edilmesinin ardından çocuğun ailesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen ekipler demir profil kesildikten sonra bu parça ile birlikte küçük çocuğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ekipleri hastanede doktor gözetiminde yürüttükleri 30 dakikalık bir müdahale ile Onur’un sıkışan parmağını yüzükten çıkardı.





