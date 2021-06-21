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    Malatya'da paten kayan çocuk, otobüsün altında kaldı

    Yunus Emre D., aniden önüne çıkan otobüsün altında kalarak hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:14
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    Malatya'da paten kayan çocuk, otobüsün altında kaldı

    Malatya'nın Çukurdere Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Yunus Emre D., paten kaymak üzere dışarı çıktı.

    Emre paten kaydığı sırada, Ahmet Ş. yönetimindeki 44 FY 457 plakalı halk otobüsü önüne çıktı.

    OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Patenle kendisini durduramayan Yunus Emre, seyir halindeki otobüsün altında kaldı.

    Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Malatya da paten kayan çocuk, otobüsün altında kaldı #1

    DURUMU KRİTİK

    Tedaviye alınan Yunus Emre D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Ahmet Ş. ise gözaltına alındı.

    Malatya da paten kayan çocuk, otobüsün altında kaldı #2

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