Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi

Bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

PEYNİR BİDONUNA GİZLEDİLER

Yolculardan birinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan İ.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.