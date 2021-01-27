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    Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi

    Bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 14:52
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    Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    PEYNİR BİDONUNA GİZLEDİLER

    Yolculardan birinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan İ.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

    Malatya da peynir bidonlarına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi #1

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