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    Malatya'da peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

    Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş 5 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 22:26
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    Malatya'da peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı

    Malatya’da Kale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde denetim yaptı.

    5 KİLO 890 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Denetimde bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.

    Malatya da peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı #1

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