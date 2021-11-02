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- Malatya'da peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı
Malatya'da peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı
Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş 5 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.
- İHA
- 02.11.2021 - 22:26
Malatya’da Kale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde denetim yaptı.
5 KİLO 890 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Denetimde bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.