Malatya'da peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

Polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan bir yolcu otobüsündeki peynir bidonundan, 3 kilo 100 gram bonzai ile 1 kilo esrar çıktı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, 3 kilo 100 gram bonzai ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polislerin kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi yolcu, gözaltına aldı.





