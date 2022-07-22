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    Malatya’da platonik aşk cinayeti

    Platonik aşk beslediği kızın babasını öldürdükten sonra genç kıza ve annesine kurşun yağdıran zanlı, saklandığı konteynerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 22.07.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:55
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    Malatya’da platonik aşk cinayeti

    İstanbul'da yaşadığı öğrenilen E.E. (23), bir süredir Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki B.K.'ye (19) platonik aşk besledi.

    E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu.

    Ailenin şikayeti üzerine birkaç kez gözaltına alınan E.E., daha sonra serbest bırakıldı.

    Babasını vurdu

    E.E., dün akşam ise saatlerinde ise ilçeye giderek dehşet saçtı.

    Genç kızın ikametine giden E.E., yanında getirdiği tüfekle B.K.'nin babası Ziya Koç'u (63) göğsünden vurdu.

    Malatya’da platonik aşk cinayeti #1

    Araca kurşun yağdırdı

    Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve annesi S.K.'nin (48) bulunduğu araca da kurşun yağdırdı.

    İsabet alan araçtaki anne-kız şans eseri yaralanmazken E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    Malatya’da platonik aşk cinayeti VİDEO

    Malatya’da platonik aşk cinayeti #2

    Konteyner içerisinde yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.’nin Güveçli Mahallesi’nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan ekipler bölgeye operasyon yaptı.

    Yapılan operasyonda E.E., olayda kullandığı suç aletiyle birlikte konteyner içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya’da platonik aşk cinayeti #3

    Adliyede geniş güvenlik önlemi

    İHA’nın haberine göre E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.

    Ziya Koç'un cenaze ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi’nde gözyaşları arasında defnedildi.


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