Malatya'da polis ekipleri, yaşlı kadının bahçesini çapaladı

Doğanşehir ilçesindeki polis ekipleri, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Şefiye Özdemir’i ziyaret etti. Vefat eden polis memurunun annesi olan Özdemir’in bahçesi temizlendi, çapası yapıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve huzuru sağlama çalışmalarının yanı sıra yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların da yardımına koşuyor.

Yaşlı vatandaşların bahçe temizliğini yapıp ağaçlarını budayan ekipler, gönüllere dokunuyor.

AA’nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve beraberindeki ekipler, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Şefiye Özdemir'i ziyaret etti.

Ekipler, Özdemir’in bahçesini çapalayıp ağaçlarda budama yaptı.

“Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz”

İlçe Emniyet Müdürü Samaraz, "Geçen yıl vefat eden emekli polis memuru Bülent Özdemir'in yalnız yaşayan annesi Şefiye teyzemizi ziyaret ederek evinin önünde bulunan bahçesinde bahar temizliği gerçekleştirdik. Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluk kaynağımız oluyor. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Şefiye Özdemir ise polislere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.