Malatya'da sahte altın operasyonu Malatya’da düzenlenen sahte altın operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL değerinde sahte altın ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İHA

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte Darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi.

Sahte Darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yaptıkları belirlendi

Operasyonda 632 adet çeyrek, 155 adet yarım, 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata lira, 10 adet gramsiye, cumhuriyet, yarım, çeyrek ile ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda Y.K. (34), A.K. (28) ile S.M. (38) gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)