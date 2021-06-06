Saman yüklü tır alevlere teslim olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde, 48 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ İTFAİYEYİ ARADI

Yangını fark eden sürücü hemen tırı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saman balyaları söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da saman yüklü tır yandı VİDEO





SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saman yüklü tırda yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.



