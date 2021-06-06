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    Malatya'da saman yüklü tır yandı

    Saman yüklü tır alevlere teslim olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:10
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    Malatya'da saman yüklü tır yandı

    Malatya-Elazığ karayolu üzerinde, 48 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜ İTFAİYEYİ ARADI

    Yangını fark eden sürücü hemen tırı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saman balyaları söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Malatya'da saman yüklü tır yandı VİDEO


    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayda hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Saman yüklü tırda yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

    Malatya da saman yüklü tır yandı #1

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