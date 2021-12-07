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    Malatya’da sanayi sitesinde yangın

    Malatya’da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 06:02
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    Malatya’da sanayi sitesinde yangın

    Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

    Malatya’da sanayi sitesinde yangın #1

    2 İŞLETMEDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya’da sanayi sitesinde yangın #2

    Malatya’da sanayi sitesinde yangın #3

    Malatya’da sanayi sitesinde yangın #4

    Malatya’da sanayi sitesinde yangın #5

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