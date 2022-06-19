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- Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı
Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı
Şoförün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.
- 19.06.2022 - 16:54
- Güncelleme : 19.06.2022 - 17:08
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilerlemekte olan N.M. kontolündeki 44 ADG 956 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün idaresinden çıkan araç, şarampole uçtu.
6 kişi yaralandı
Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı.
Sıkışan yaralılara vatandaş müdahalesi
Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 yaralının durumu kritik
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.