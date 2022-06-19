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    Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı

    Şoförün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • 19.06.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 17:08
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    Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilerlemekte olan N.M. kontolündeki 44 ADG 956 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün idaresinden çıkan araç, şarampole uçtu.

    6 kişi yaralandı

    Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı.

    Sıkışan yaralılara vatandaş müdahalesi

    Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    2 yaralının durumu kritik

    Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da şarampole uçan araçta 2'si ağır 6 yaralı ViDEO


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