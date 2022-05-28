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    Malatya'da şaşırtan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

    Malatya'da karşıdan karşıya geçen T.A'ya araç çarptı. Kazadan sağ kurtulan T.A hastaneye kaldırıldı. T.A kısa süre içerisinde taburcu edildi.
    • 28.05.2022 - 22:24
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    Malatya'da şaşırtan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

    Malatya'da saat 12.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Caddesi üzerinde, S.P. idaresindeki otomobil T.A.'ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle havaya savruldu

    Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan T.A. sert bir şekilde yere çakıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Malatya'da şaşırtan kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Video

    Hastaneye kaldırıldı, taburcu edildi

    Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, yaralının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Malatya da şaşırtan kaza güvenlik kamerasına yansıdı #1

    Malatya da şaşırtan kaza güvenlik kamerasına yansıdı #2


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