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    Malatya'da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

    Malatya’da kaldığı bekar evinde satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.
    • 10.11.2022 - 18:33
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    Malatya'da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

    Malatya'da saat 16.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde Göktürk Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katındaki bekar evinde yaşayan 25 yaşındaki S.G., kimliği belirsiz kişilerin satırlı saldırısına uğradı.

    S.G. boyun kısmına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Saldırganları tanımadığını söyledi

    S.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı kişiler tarafından satırlı saldırıya uğradığını belirttiği öğrenilirken, hastanede tedavi alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    İHA'nın aktardığına göre ikamette inceleme yapan ekipler boğuşma izlerinin yanı sıra odaların zeminine kan damlaları ve kırık cam parçalarına rastlarken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Malatya da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı #1

    Malatya da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı #2

    Malatya da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı #3

    Malatya da satırlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı #4


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