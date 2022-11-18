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    Malatya'da seyyar satıcılar arası tartışma: 1 yaralı 1 gözaltı

    Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar bir anda kavgaya tutuştu. Bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı olayda, saldırgan gözaltına alındı.
    • 18.11.2022 - 16:09
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    Malatya'da seyyar satıcılar arası tartışma: 1 yaralı 1 gözaltı

    Malatya’nın Battalgazi ilçesinde seyyar satıcılar birbirlerine girdi.

    Dabakhane Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.B. (19) ile M.Y., karşılaştıkları Bakırcılar Çarşısı’nda tartıştı.

    Bıçakla saldırdı

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan İ.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Malatya da seyyar satıcılar arası tartışma: 1 yaralı 1 gözaltı #1

    Saldırgan gözaltında

    İ.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi M.Y. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya da seyyar satıcılar arası tartışma: 1 yaralı 1 gözaltı #2


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