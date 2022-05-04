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Malatya'da şiddetli sağanak etkili oldu

Malatya'da şiddetli sağanak etkili oldu

Bayram süresince etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle caddeler göle dönerken, kayısı ağaçları da zarar gördü.