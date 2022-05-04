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    Malatya'da şiddetli sağanak etkili oldu

    Bayram süresince etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle caddeler göle dönerken, kayısı ağaçları da zarar gördü.
    • 04.05.2022 - 15:03
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    Malatya'da şiddetli sağanak etkili oldu

    Malatya’da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün ardından bir anda bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Kentte bayram süresince aralıklarla devam eden sağanak yer yer doluya dönüştü.

    Yağışlar kayısı ağaçlarına zarar verdi

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

    Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

    Malatya da şiddetli sağanak etkili oldu #1

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