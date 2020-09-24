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    Malatya'da sigara izmariti yangına sebep oldu

    Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 17:05
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    Malatya'da sigara izmariti yangına sebep oldu

    Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, Malatya- Kayseri karayolunu kullanan bir araçtan söndürülmeden sigara atıldı.

    O esnada kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın geniş bir alana yayıldı. Mahalleli durumu hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Malatya'da sigara izmariti yangına sebep oldu

    Malatya da sigara izmariti yangına sebep oldu #1

    Malatya da sigara izmariti yangına sebep oldu #2

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