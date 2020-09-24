Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, Malatya- Kayseri karayolunu kullanan bir araçtan söndürülmeden sigara atıldı.

O esnada kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın geniş bir alana yayıldı. Mahalleli durumu hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Malatya'da sigara izmariti yangına sebep oldu