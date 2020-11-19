Malatya'da silahla şakalaşan gençlerden biri başından vuruldu

Malatya'da silahla şakalaşan gençlerden biri başından vuruldu

Malatya'da Murathan K., silahla şaka yapan arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından vuruldu.

Malatya'nın Şeyh Bayram Mahallesi'nde Murathan K.(18), arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti. Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu.

SİLAH ŞAKASI KÖTÜ BİTTİ

İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti. Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞI KORKUP KAÇTI

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.