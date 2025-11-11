Malatya'da silahlı saldırıda 70 yaşındaki adam yaralandı

- Malatya'da 70 yaşındaki M.D., kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğradı.
- El ve bacaklarından yaralanan M.D., hastaneye kaldırıldı.
- Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda bekleyen M.D.'nin bulunduğu noktaya gelen 3 kişilik grup tarafından silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu el ve bacak kısımlarına mermi isabet eden 70 yaşındaki M.D. yaralanırken saldırganlar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.D., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.