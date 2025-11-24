Malatya'da sınıfta kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

- Malatya'da 12 yaşındaki Sude D. okulda kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.
- Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğrenci hayatını kaybetti.
- Yetkililer olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde acı olay...
Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.