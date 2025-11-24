Malatya'da sınıfta kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde acı olay...

Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.