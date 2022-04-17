Malatya'da SMA hastasının bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı

Bir yaşındaki SMA Hastası Destan Duru’nun tedavisi için toplanan yardım standındaki kumbarayı çalan 2 kişi, yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda SMA Hastası Destan Duru’nun tedavisi için oluşturulan yardım standındaki bağış kumbarasını çalan 2 kişi yakalandı.

Adli kontrolle serbest kaldılar

İHA'nın haberine göre; Olayla ilgi çalışma başlatan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T. Y. ve M.Y. yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartı uygulandı.