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    Malatya'da sobadan zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

    Yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen iş adamının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 07:12
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    Malatya'da sobadan zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

    Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde inşaat firması bulunan iş adamı Bülent Özdemir'den (60), haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarla eve girdi.

    Hareketsiz halde yerde duran Özdemir'i gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Özdemir, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

    Malatya da sobadan zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti #1

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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