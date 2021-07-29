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- Malatya’da taciz kavgası: Kaçarken beton zemine düştü
Malatya’da taciz kavgası: Kaçarken beton zemine düştü
- İHA
- 29.07.2021 - 17:40
- Güncelleme : 29.07.2021 - 17:47
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, 4 kişilik bir aile ile E.D. (41) arasında taciz iddiasıyla kavga çıktı.
Aile tarafından darbedilen E.D., kadınlar tuvaletine kendini kilitleyerek kurtulmaya çalıştı.
Tuvaletin kapısı kırılınca can havliyle kaçmaya başlayan E.D., restoranın 6 metre yüksekliğindeki duvarından beton zemine düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
E.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tacize maruz kaldıklarını iddia eden 4 kişilik aile ifade için polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.