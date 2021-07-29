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Malatya’da taciz kavgası: Kaçarken beton zemine düştü

Malatya’da taciz kavgası: Kaçarken beton zemine düştü

Bir restoranda, 4 kişilik bir aile, taciz iddiası ile E.D. isimli şahsı darbetti. E.D., kaçmaya çalışırken 6 metrelik duvardan beton zemine düştü.