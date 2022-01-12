Malatya'da tacize uğrayan kadın tacizcisini bıçakladı

Battalgazi ilçesine bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hastaneye gitmek üzere durakta otobüs bekleyen İ.K.’ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı.

Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B, peşinde gittiği İ.K.’yi taciz etmeyi sürdürdü.

TACİZCİYİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Ara bir sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.’yi bacağından yaraladı.

Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.





TACİZCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.





DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ

Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



