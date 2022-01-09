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- Malatya'da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı
Malatya'da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı
- İHA
- 09.01.2022 - 13:49
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir taksi durağına giden M.K., burada O.Ç.’yi sordu.
O.Ç.’nin durakta olmadığını gören şahıs daha sonra duraktaki A.Ç. ile tartışmaya başladı.
ÖNCE SU BARDAĞINI FIRLATTI SONRASINDA 3 EL ATEŞ AÇTI
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iddiaya göre A.Ç., M.K.’ye su bardağı fırlatırken M.K. belinden çıkardığı silahla A.Ç.’ye 3 el ateş açtı.
KOVALAMACA BAŞLADI
Kurşunlardan kurtulmayı başaran A.Y., kendisine ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan M.K.'nin peşine düştü.
Bir süre yaşanan kovalamacanın arından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta A.Ç.’ye doğru ateş açan M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı.Yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın gerçekleştiği bölgelerde inceleme yapan ekipler, 5 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi M.K.'nin kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.