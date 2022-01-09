Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.632
0.52%
BTXN Coin
33.30
-4.17%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Malatya'da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı

    Taksi durağına gelip,tartıştığı kişiye silahla 3 el ateş eden şahıs, olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 13:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir taksi durağına giden M.K., burada O.Ç.’yi sordu.

    O.Ç.’nin durakta olmadığını gören şahıs daha sonra duraktaki A.Ç. ile tartışmaya başladı.

    ÖNCE SU BARDAĞINI FIRLATTI SONRASINDA 3 EL ATEŞ AÇTI

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iddiaya göre A.Ç., M.K.’ye su bardağı fırlatırken M.K. belinden çıkardığı silahla A.Ç.’ye 3 el ateş açtı.

    KOVALAMACA BAŞLADI

    Kurşunlardan kurtulmayı başaran A.Y., kendisine ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan M.K.'nin peşine düştü.

    Bir süre yaşanan kovalamacanın arından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta A.Ç.’ye doğru ateş açan M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı.Yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

    Olayın gerçekleştiği bölgelerde inceleme yapan ekipler, 5 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi M.K.'nin kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Malatya da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı #1

    Malatya da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı #2

    Malatya da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı #3

    Malatya da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı #4


    Görüş Bildir