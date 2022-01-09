Malatya'da taksi durağında tartıştığı şahsa ateş açtı

Taksi durağına gelip,tartıştığı kişiye silahla 3 el ateş eden şahıs, olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir taksi durağına giden M.K., burada O.Ç.’yi sordu.

O.Ç.’nin durakta olmadığını gören şahıs daha sonra duraktaki A.Ç. ile tartışmaya başladı.

ÖNCE SU BARDAĞINI FIRLATTI SONRASINDA 3 EL ATEŞ AÇTI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iddiaya göre A.Ç., M.K.’ye su bardağı fırlatırken M.K. belinden çıkardığı silahla A.Ç.’ye 3 el ateş açtı.

KOVALAMACA BAŞLADI

Kurşunlardan kurtulmayı başaran A.Y., kendisine ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan M.K.'nin peşine düştü.

Bir süre yaşanan kovalamacanın arından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta A.Ç.’ye doğru ateş açan M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı.Yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın gerçekleştiği bölgelerde inceleme yapan ekipler, 5 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi M.K.'nin kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.