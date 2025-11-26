Malatya’da tefecilik ve kumar operasyonu: 36 gözaltı Polis ekiplerince düzelenen operasyonda, "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 31 şahıs gözaltına alındı.

Göster Hızlı Özet Malatya'da düzenlenen operasyonda yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen 36 kişi yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda silah, nakit para, ziynet eşyası, çek ve senetlerin yanı sıra kumar malzemeleri ele geçirildi.

Kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bu operasyonda yakalandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 36 GÖZALTI Operasyonda 36 şahsa ait 38 ikamet, 11 iş yeri ve 15 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi: 17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek 35 bin dolar, 7 bin euro, 1 milyon TL nakit para Piyasa değeri 5 milyon TL olan ziynet eşyası Çok sayıda çek ve senet 8 parça narkotik madde Kumar malzemeleri: oyun kağıdı, pullar, defter ve ajandalar Çeşitli dijital materyaller Kasten Öldürme Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı CİNAYET ZANLISI DA YAKALANDI Operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı. Toplam 36 şüphelinin yakalandığı operasyonda, gözaltına alınan 31 kişinin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'de izinsiz ve uygunsuz et ve sakatat tesisi mühürlendi

