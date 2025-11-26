Abone ol: Google News

Malatya’da tefecilik ve kumar operasyonu: 36 gözaltı

Polis ekiplerince düzelenen operasyonda, "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 31 şahıs gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 21:08
  • Malatya'da düzenlenen operasyonda yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen 36 kişi yakalandı.
  • Operasyonda, çok sayıda silah, nakit para, ziynet eşyası, çek ve senetlerin yanı sıra kumar malzemeleri ele geçirildi.
  • Kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bu operasyonda yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

36 GÖZALTI

Operasyonda 36 şahsa ait 38 ikamet, 11 iş yeri ve 15 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:

17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek

35 bin dolar, 7 bin euro, 1 milyon TL nakit para

Piyasa değeri 5 milyon TL olan ziynet eşyası

Çok sayıda çek ve senet

8 parça narkotik madde

Kumar malzemeleri: oyun kağıdı, pullar, defter ve ajandalar

Çeşitli dijital materyaller

Kasten Öldürme Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

CİNAYET ZANLISI DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Toplam 36 şüphelinin yakalandığı operasyonda, gözaltına alınan 31 kişinin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

