Malatya’da tefecilik ve kumar operasyonu: 36 gözaltı

- Malatya'da düzenlenen operasyonda yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen 36 kişi yakalandı.
- Operasyonda, çok sayıda silah, nakit para, ziynet eşyası, çek ve senetlerin yanı sıra kumar malzemeleri ele geçirildi.
- Kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bu operasyonda yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yağma, tefecilik ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
36 GÖZALTI
Operasyonda 36 şahsa ait 38 ikamet, 11 iş yeri ve 15 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:
17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek
35 bin dolar, 7 bin euro, 1 milyon TL nakit para
Piyasa değeri 5 milyon TL olan ziynet eşyası
Çok sayıda çek ve senet
8 parça narkotik madde
Kumar malzemeleri: oyun kağıdı, pullar, defter ve ajandalar
Çeşitli dijital materyaller
Kasten Öldürme Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
CİNAYET ZANLISI DA YAKALANDI
Operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
Toplam 36 şüphelinin yakalandığı operasyonda, gözaltına alınan 31 kişinin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.