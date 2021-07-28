Malatya'da telefonu açmayan eşini öldürdü

Malatya'da Mehmet Ö., cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Selma Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde Mehmet Ö.(56), iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü(41), cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.