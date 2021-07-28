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    Malatya'da telefonu açmayan eşini öldürdü

    Malatya'da Mehmet Ö., cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Selma Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 02:34
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    Malatya'da telefonu açmayan eşini öldürdü

    Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde Mehmet Ö.(56), iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü(41), cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı.

    TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

    Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

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    TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

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    KATİL KOCA YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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