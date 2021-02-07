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    Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

    Malatya'da polis ekiplerince torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 20:37
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    Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 82 adet yeşil receteye tabi hap, 2.21 gram metamfetamin, 320 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi, 1 adet kesici alet ele geçirilirken; B.Y, S.Y, B.Y gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #1

    Malatya da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #2

    Malatya da torbacı operasyonu: 3 tutuklama #3

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