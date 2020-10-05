Malatya'da torbacı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Adreste yapılan aramada 890 gram skunk maddesi, 64 gram metamfetamin, 71 yeşil reçeteye tabi hap, 4 uyuşturucu hap, 37 kapsül halinde 34 gram sentetik esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 63 mermi ile 2 Fetullahçı Terör Örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan kitap ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüpheli A.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.