Dolar
7.7595
0.0193%
Euro
9.1012
0.0505%
Altın
1891.62
-0.4048%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.326
-0.3256%
Bitcoin
83062.72
0.7307%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Malatya'da torbacı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 08:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da torbacı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    Adreste yapılan aramada 890 gram skunk maddesi, 64 gram metamfetamin, 71 yeşil reçeteye tabi hap, 4 uyuşturucu hap, 37 kapsül halinde 34 gram sentetik esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 63 mermi ile 2 Fetullahçı Terör Örgütüne ait hakkında toplanma kararı bulunan kitap ele geçirildi.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Şüpheli A.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

    Malatya da torbacı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir