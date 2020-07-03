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    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Tren hattından geçmeye çalışan saman yüklü traktör, trenle çarpıştı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 17:06
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    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tren ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

    Sivas'tan Malatya istikametine giden yük treni, hemzemin geçit olmayan alandan geçmeye çalışan saman yüklü traktör ile çarpıştı.

    Kazadan traktörün sürücüsü yara almadan kurtulurken, savrulan römork ise arkadan gelmekte olan başka bir traktörün üstüne düştü.

    BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaşanan feci kazada traktör sürücüsü 48 yaşındaki Selahattin Barut olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızı ile eşi Sıla Barut yaralandı. Durumu ağır olan küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    OTOPSİSİ YAPILACAK

    Kaza sonrası olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Selahattin Barut’un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    ANNE KIZIN DURUMU İYİ

    Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ve traktör sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Malatya'da tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #5

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