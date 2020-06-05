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    Malatya'da tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

    Malatya'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K., polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 04:20
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    Malatya'da tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

    Öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana gelen olayd Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi.

    POLİS EKİPLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede tutuklandı.

    Malatya'da tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

    O ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

    Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

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