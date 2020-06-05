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Malatya'da tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Malatya'da tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Malatya'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K., polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.