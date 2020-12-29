Malatya'da uyuşturucu bağımlısı koca, eşini öldürdü

Malatya'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet T., eşi Selda T.'yi başından tabancayla vurarak öldürdü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 38 yaşındaki Selda T. ile kocası 40 yaşındaki Mehmet T. arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

38 SUÇ KAYDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu." dediler.