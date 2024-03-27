Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İHA
Emniyet güçleri zehir tacirleriyle mücadelesini sürdürüyor...
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
10 kişi gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap , 5,29 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek ele geçirilirken 10 zanlı gözaltına alındı.
9'u tutuklandı
Zanlılardan 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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