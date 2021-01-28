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    Malatya'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:28
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    Malatya'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon yürüttü.

    Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    ÜRÜNLERE EL KOYULDU

    Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 800 litre kaçak şarap ve 150 bin makaron ele geçirildi.

    14 GÖZALTI

    Uyuşturucuya ve kaçak ürünlere el koyan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Malatya da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı #1

    Malatya da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı #2

    Malatya da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı #3

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