Malatya'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 14 kişiye gözaltı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ÜRÜNLERE EL KOYULDU

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 800 litre kaçak şarap ve 150 bin makaron ele geçirildi.

14 GÖZALTI

Uyuşturucuya ve kaçak ürünlere el koyan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.









