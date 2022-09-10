Yapımı devam eden bir inşaatta, vinç işçilerin üzerine düştü. Feci kazada 3 kişi can verdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta, saat 15.15 sıralarında vinç işçilerin üzerine düştü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vincin altında 5 işçi kaldı.

3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İlk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, hayatını kaybetti.

2 işçi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Malatya’da vinç işçilerin üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı VİDEO

İnceleme başlatıldı

Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine giderek bilgi aldı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA’nın haberine göre feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.