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- Malatya'da vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü
Malatya'da vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü
Malatya’da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.
- İHA
- 29.01.2022 - 22:14
- Güncelleme : 29.01.2022 - 22:23
Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde saat 19.00 sularında, Malatya’dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Vedat Doğan (60) yönetimindeki tır, freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü VİDEO