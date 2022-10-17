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    Malatya'da yağmur kazaya neden oldu

    Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak yan yattı. Yaşanan olayda sürücü M.A. yaralandı.
    • 17.10.2022 - 20:01
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    Malatya'da yağmur kazaya neden oldu

    Malatya’nın Akçadağ ilçesinde trafik kazası yaşandı.

    Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde, Kayseri istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 44 BB 686 plaka hafif ticari araç, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı.

    Sürücü yaralandı

    Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da yağmur kazaya neden oldu #1


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