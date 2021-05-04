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- Malatya'da yalnız yaşayan kişinin ölüsü 30 gün sonra bulundu
Malatya'da yalnız yaşayan kişinin ölüsü 30 gün sonra bulundu
Malatya'da kötü koku nedeniyle komşuların ihbar ettiği evde yaşayan Fevzi Yılmaz'ın, 30 gün önce öldüğü belirlendi.
- İHA
- 04.05.2021 - 09:19
- Güncelleme : 04.05.2021 - 10:59
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Alaaddin Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 67 yaşındaki Fevzi Yılmaz’dan uzun bir süredir haber alamayan komşuları, evde gelen kötü kokular üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine ikamete gelen ekipler İtfaiye yardımı ile eve girerken, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
VÜCUDUNDA ÇÜRÜMELER BAŞLAMIŞ
Vücudunun belli noktalarında çürümelerin baş gösterdiği talihsiz adamın yaklaşık 30 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, şahsın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı.
Fevzi Yılmaz’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.