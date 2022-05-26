Aniden alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'da Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmı aniden alev aldı.

İHA'nın haberine göre; araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin kendilerini son anda dışarı attığı olayda, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yangını söndürmek için seferber oldular

Vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın büyümeden söndürülürken, o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Malatya'daki vatandaşlar yanan otomobile müdahale etti VİDEO

