Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Malatya'da gerçek oldu.

Malatya'da Buhara Bulvarı üzerinden Adliye Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir kağıt toplama aracında yangın çıktı.

ARACININ YANDIĞINI İKAZLAR SONUCUNDA FARK ETTİ

Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken, yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Malatya'da 'yanıyorsun Fuat abi' repliği gerçek oldu VİDEO

MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.