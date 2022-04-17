Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde, H.A. ile O.C. arasında Mini sokak içerisinde tartışma çıktı.

Bacağından yaralandı

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.C. tarafından silahla açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.A. yaralandı.

Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.





Şahsı yakalama çalışmaları sürüyor

İHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan ekiplerin olayın şüphelisi O.C.’yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.



