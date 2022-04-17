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    Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
    • 17.04.2022 - 05:33
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    Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Malatya'da sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde, H.A. ile O.C. arasında Mini sokak içerisinde tartışma çıktı.

    Bacağından yaralandı

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.C. tarafından silahla açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.A. yaralandı.

    Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #1

    Şahsı yakalama çalışmaları sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan ekiplerin olayın şüphelisi O.C.’yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

    Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #2

    Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #3


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