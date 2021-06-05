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    Malatya'da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü

    Merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 08:55
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    Malatya'da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi Selçuk Sokak'ta müstakil bir evde dokuz çocuğundan biri olan A.D. ile yaşayan Meryem Dalkılıç (73) oğlunun evde bulunmadığı bir sırada merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybederek, yere düştü.

    Başını beton zemine çarpan yaşlı kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    EVİNİN ÖNÜNDE HAREKET YATARKEN BULUNDU

    Evinin sokağa bakan kapısı önünde hareketsiz şekilde yerde yatan kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Malatya da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Annelerin ölüm haberini alarak olay yerine gelen çocukları ise gözyaşı döktü.

    Meryem Dalkılıç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Malatya da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü #2

    Malatya da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü #3

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