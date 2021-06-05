Malatya'da yaşlı kadın merdivenlerden düşüp, öldü

Merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi Selçuk Sokak'ta müstakil bir evde dokuz çocuğundan biri olan A.D. ile yaşayan Meryem Dalkılıç (73) oğlunun evde bulunmadığı bir sırada merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybederek, yere düştü.

Başını beton zemine çarpan yaşlı kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE HAREKET YATARKEN BULUNDU

Evinin sokağa bakan kapısı önünde hareketsiz şekilde yerde yatan kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Annelerin ölüm haberini alarak olay yerine gelen çocukları ise gözyaşı döktü.

Meryem Dalkılıç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.