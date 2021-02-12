Malatya'da yem fabrikasında ruhsatsız et üretimine baskın

Eski bir yem fabrikasına düzenlenen operasyonda ruhsatsız üretilen çok miktarda et ele geçirildi. İşletme sahibine 30 bin 416 TL para cezası uygulandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde çalışmayan durumda bulunan bir yem fabrikasındaki hareketlilik üzerine mekana baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda fabrikanın soğuk hava deposunda ve eklentisinde izin ve ruhsat almadan et ve et ürünleri üretimi yapılarak piyasa sürüldüğü tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ETE EL KONULDU

Hijyenin olmadığı depoda yapılan kontrolde, 41 kilo karkas et, 47 kilo işkembe, 30 kilo ayak (paça), 520 kilo kelle, 844 kilo iç yağ, 68 kilo kelle derisi, 270 kilo kulak, 28 kilo şırdan, 55 kilo baş burnu, 900 kilo büyükbaş kelle ele geçirildi.

Konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilirken, ayrıca Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine de bilgi verildi.

Malatya'da Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın VİDEO

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İŞLETMECİYE 30 BİN TL CEZA

İşletme sahibi hakkında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ‘Onaysız gıda üretimi yapmak’ suçundan 30 bin 416 TL idari para cezası kesilirken şüpheli 3 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.