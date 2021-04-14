Euro
9.6678
-0.3%
Dolar
8.073
-0.4%
Altın
453.12
-0.39%
Borsa
1.401
1.63%
Bitcoin
521.666
2.32%
EXEN Coin
27.13
14.37%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı

    Yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
    • AA
    • 14.04.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı

    M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Kazada sürücü M.M. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 yolcu yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte aksamalar yaşandı.

    Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı ViDEO

    Malatya da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı #1

    Malatya da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı #2

    Malatya da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı #3

    Malatya da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir