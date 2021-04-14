- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı
Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı
Yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- AA
- 14.04.2021 - 09:18
- Güncelleme : 14.04.2021 - 11:41
M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü M.M. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte aksamalar yaşandı.
Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı ViDEO