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Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
Sağ ön lastiğinin patlaması sonucu, şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 09.07.2021 - 14:33
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Veysel Borçbitiren yönetimindeki 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.
15 YOLCU YARALANDI
Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.