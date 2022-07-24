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    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle, Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.
    • 24.07.2022 - 22:04
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 22:05
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    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Malatya'da Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte, Ankara istikametinden gelerek Elazığ'a doğru seyir halinde olan bir araç, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı.

    Yaşanan durum sonucunda 5 araç birbirine girerken kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

    Trafik kilitlendi

    Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı kazada Elazığ istikametinde trafik kilitlenirken, kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Malatya da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #1

    Malatya da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #2

    Malatya da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #3

    Malatya da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #4


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