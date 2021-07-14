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- Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 14.07.2021 - 12:44
- Güncelleme : 14.07.2021 - 12:48
Malatya’nın Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'nde aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazada araçlarda bulunan Sümerli A. (38), Halil A. (44), Yalçın A. (22), Hasibe Ş. (26), Fevzi A. (29), Berat Ş. (7), Abdulsamet A. (9), Medine A. (14), Hasan A. (15), Hüseyin A. (15), Yunus A. (8) ve Reyhan A. (6) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.